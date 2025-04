Novo golpe do PIS/Pasep volta a circular com cobrança falsa de R$ 69,99; saiba como se proteger

Criminosos têm se aproveitado do processo de liberação das cotas do antigo fundo PIS/Pasep para aplicar golpes financeiros pela internet. A fraude mais recente envolve uma cobrança de R$ 69,99 para liberar o valor que, na prática, só pode ser acessado por canais oficiais e de forma gratuita.

O esquema simula um ambiente semelhante ao portal do governo e atrai vítimas com a promessa de saque imediato. Após preencher dados pessoais como CPF e nome completo, a pessoa é induzida a pagar uma taxa indevida com o pretexto de “indenização” antes da liberação do valor.

A tentativa de golpe é sofisticada: o layout do site falso imita o sistema gov.br e inclui até vídeos e áudios com instruções falsas. Depois de coletar os dados, o site solicita uma chave Pix para envio do suposto valor e direciona a vítima para uma página com depoimentos forjados, reforçando a farsa.

Como se proteger da fraude?

A orientação de especialistas em segurança digital é clara: não existe cobrança para resgatar cotas do fundo PIS/Pasep e o único site válido para checar valores é o repiscidadao.fazenda.gov.br. Todo o processo também pode ser feito pelo aplicativo do FGTS ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Entre as principais dicas para evitar cair em armadilhas estão:

Confirmar sempre o endereço do site antes de digitar qualquer dado;

Evitar clicar em links recebidos por redes sociais ou mensagens;

Usar antivírus confiável e atualizado nos dispositivos móveis;

Não repassar informações pessoais fora de plataformas oficiais.

Liberação oficial é feita exclusivamente pela Caixa

Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988. O valor pode ser consultado online, com CPF e conta no sistema gov.br. Caso o cidadão tenha saldo disponível, o pedido pode ser feito de forma digital ou presencial.

O dinheiro é depositado diretamente em conta da Caixa, sem necessidade de intermediação ou pagamento de taxas. Para quem não possui vínculo bancário com a instituição, a poupança digital é aberta automaticamente.

O calendário de liberação segue até janeiro de 2026, com datas de pagamento vinculadas ao mês de solicitação. Consultar regularmente os canais oficiais e ignorar atalhos facilitadores é a forma mais segura de não cair em golpes.