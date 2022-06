Nove em cada dez brasileiros acreditam que carteiras digitais são seguras

87% das pessoas no Brasil consideram as carteiras digitais seguras, segundo pesquisa da Serasa Experian. Já a percepção global cai para 72%. O levantamento foi realizado em março de 2022 e traz informações sobre a maneira online que os consumidores interagem com empresas.

As carteiras digitais são contas que podem ser acessadas por dispositivos móveis para compras online e offline. Com o distanciamento gerado pela pandemia do covid-19 processo digitais como os de pagamento se popularizaram e mudaram a relação entre os consumidores e os pagamentos.

Ainda de acordo com a pesquisa, 87% dos brasileiros também declararam confiar nos aplicativos de e-commerce para realizar as suas compras online, ante 65% no contexto mundial.

Mesmo assim, o cartão de crédito tradicional ainda é o meio de pagamento mais lembrado pelos brasileiros (90%). Já para os consumidores globais, apenas 80% dos entrevistados consideram o cartão de crédito o meio mais lembrado para realizar pagamentos.

A pesquisa também trata sobre a confiança dos usuários em pagamentos feitos por códigos QR. No Brasil, 82% das pessoas se sentem seguras ao realizar este tipo de transação. Já a média de todos os países ouvidos mostra que essa confiança cai para 65%.

“A pandemia inseriu ainda mais as carteiras digitais na vida das pessoas. Esse tipo de pagamento simplifica a jornada do cliente, tornando-a mais ágil e segura. A pesquisa também aponta que os consumidores desejam uma experiência online positiva e que os principais fatores que contribuem para isso são segurança e conveniência no acesso a produtos ou serviços”, comenta Caio Rocha, head de produtos de verificação de identidade e prevenção à fraude da Serasa Experian.