Nova regra de isenção do Imposto de Renda beneficia aposentados; entenda

Alteração no valor mínimo para liberação do imposto atenua cobrança de 15 milhões de brasileiros (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 13h39.
A nova regra de isenção do Imposto de Renda (IR) para grupos com renda de até R$ 5 mil irá beneficiar aproximadamente 3,4 milhões de aposentados.
A redução do tributo para aqueles que ganham até R$ 7.350 também impacta positivamente os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
A reforma entrou em vigor na última quinta-feira, 1°. Ao todo, 15 milhões de brasileiros são contemplados pelas mudanças.
Segundo cálculos da Contabilizei, a maior vantagem das mudanças na tributação é observada na renda dos aposentados que recebem R$ 5.000. Para esse conjunto, o há um aumento mensal de R$ 312,89 com o fim das deduções.
O levantamento considera pensionistas e outros beneficiários que antes eram taxados pelo IR.
Ao observar os aposentados do INSS com mais de 65 anos, que já obtinham desconto no IR devido à idade, o melhor aumento é para o grupo que recebe R$ 6.904.
A Contabilizei não considera o reajuste anual do INSS segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que será divulgado nesta sexta-feira, 9.
Em 2026, o piso da aposentadoria que garante isenção do IR é de R$ 1.621.
|Valor bruto da aposentadoria
|IR cobrado antes da mudança
|Novo desconto do IR
|Valor líquido da aposentadoria com novo desconto
|Mudança na renda mensal
|Mudança na renda anual
|3.000,00
|0,00
|0,00
|3.000,00
|0,00
|0,00
|3.200,00
|12,30
|0,00
|3.200,00
|12,30
|159,90
|3.400,00
|27,30
|0,00
|3.400,00
|27,30
|354,90
|3.600,00
|54,76
|0,00
|3.600,00
|54,76
|711,88
|3.800,00
|84,76
|0,00
|3.800,00
|84,76
|1.101,88
|4.000,00
|114,76
|0,00
|4.000,00
|114,76
|1.491,88
|4.200,00
|144,76
|0,00
|4.200,00
|144,76
|1.881,88
|4.400,00
|177,89
|0,00
|4.400,00
|177,89
|2.312,57
|4.600,00
|222,89
|0,00
|4.600,00
|222,89
|2.897,57
|4.800,00
|267,89
|0,00
|4.800,00
|267,89
|3.482,57
|5.000,00
|312,89
|0,00
|5.000,00
|312,89
|4.067,57
|5.200,00
|357,89
|71,62
|5.128,38
|286,27
|3.721,46
|5.400,00
|409,29
|149,65
|5.250,35
|259,64
|3.375,28
|5.600,00
|464,29
|231,28
|5.368,72
|233,01
|3.029,10
|5.800,00
|519,29
|312,91
|5.487,09
|206,38
|2.682,93
|6.000,00
|574,29
|394,54
|5.605,46
|179,75
|2.336,75
|6.200,00
|629,29
|476,17
|5.723,83
|153,12
|1.990,57
|6.400,00
|684,29
|557,80
|5.842,20
|126,49
|1.644,40
|6.600,00
|739,29
|639,43
|5.960,57
|99,86
|1.298,22
|6.800,00
|794,29
|721,06
|6.078,94
|73,23
|952,04
|7.000,00
|849,29
|802,69
|6.197,32
|46,60
|605,86
|7.200,00
|904,29
|884,31
|6.315,69
|19,98
|259,69
|7.350,00
|945,54
|945,54
|6.404,46
|0,00
|0,00
|7.500,00
|986,79
|986,79
|6.513,21
|0,00
|0,00
|8.000,00
|1.124,29
|1.124,29
|6.875,71
|0,00
|0,00
|8.157,41
|1.167,58
|1.167,58
|6.989,83
|0,00
|0,00
|Valor bruto da aposentadoria
|IR cobrado antes da mudança
|Novo desconto do IR
|Valor líquido da aposentadoria com novo desconto
|Mudança na renda mensal
|Mudança na renda anual
|3.000,00
|0,00
|0,00
|3.000,00
|0,00
|0,00
|3.200,00
|0,00
|0,00
|3.200,00
|0,00
|0,00
|3.400,00
|0,00
|0,00
|3.400,00
|0,00
|0,00
|3.600,00
|0,00
|0,00
|3.600,00
|0,00
|0,00
|3.800,00
|0,00
|0,00
|3.800,00
|0,00
|0,00
|4.000,00
|0,00
|0,00
|4.000,00
|0,00
|0,00
|4.200,00
|0,00
|0,00
|4.200,00
|0,00
|0,00
|4.400,00
|0,00
|0,00
|4.400,00
|0,00
|0,00
|4.600,00
|0,00
|0,00
|4.600,00
|0,00
|0,00
|4.800,00
|0,00
|0,00
|4.800,00
|0,00
|0,00
|5.000,00
|4,50
|0,00
|5.000,00
|4,50
|58,52
|5.200,00
|19,50
|0,00
|5.200,00
|19,50
|253,52
|5.400,00
|39,16
|0,00
|5.400,00
|39,16
|509,12
|5.600,00
|69,16
|0,00
|5.600,00
|69,16
|899,12
|5.800,00
|99,16
|0,00
|5.800,00
|99,16
|1.289,12
|6.000,00
|129,16
|0,00
|6.000,00
|129,16
|1.679,12
|6.200,00
|159,16
|0,00
|6.200,00
|159,16
|2.069,12
|6.400,00
|199,49
|0,00
|6.400,00
|199,49
|2.593,43
|6.600,00
|244,49
|0,00
|6.600,00
|244,49
|3.178,43
|6.800,00
|289,49
|0,00
|6.800,00
|289,49
|3.763,43
|7.000,00
|334,49
|34,38
|6.965,62
|300,11
|3.901,44
|7.200,00
|380,70
|107,21
|7.092,79
|273,48
|3.555,26
|7.350,00
|421,95
|168,44
|7.181,56
|253,51
|3.295,63
|7.500,00
|463,20
|229,66
|7.270,34
|233,54
|3.035,99
|8.000,00
|600,70
|433,73
|7.566,27
|166,97
|2.170,55
|8.157,41
|643,98
|497,98
|7.659,43
|146,01
|1.898,09
Para os aposentados com mais de 65 anos, a isenção extra mensal de R$ 1.903,98 segue em vigor.
O benefício é aplicado a partir do mês de aniversário do beneficiário.
Também é possível solicitar dedução do imposto caso o idoso tenha despesas com dependentes, serviços de educação ou de saúde.
A Previdência é o órgão responsável por aplicar o desconto na fonte. A administração opta pela regra simplificada ou modelo completo, a depender do que for mais vantajoso.
A partir de 1° de janeiro, duas tabelas devem ser aplicadas sobre a renda tributável.
Uma delas apresenta as alíquotas, que variam de 7,5% a 27,5%; a outra mostra a isenção do imposto para aqueles que ganham até R$ 5.000 e redução para rendas entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.
Os trabalhadores com renda de até dois salários mínimos já eram isentos do IR em 2025.