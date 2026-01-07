Nova regra de isenção do Imposto de Renda beneficia aposentados; entenda

A nova regra de isenção do Imposto de Renda (IR) para grupos com renda de até R$ 5 mil irá beneficiar aproximadamente 3,4 milhões de aposentados.

A redução do tributo para aqueles que ganham até R$ 7.350 também impacta positivamente os pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A reforma entrou em vigor na última quinta-feira, 1°. Ao todo, 15 milhões de brasileiros são contemplados pelas mudanças.

Qual é o impacto das novas regras na renda dos aposentados?

Segundo cálculos da Contabilizei, a maior vantagem das mudanças na tributação é observada na renda dos aposentados que recebem R$ 5.000. Para esse conjunto, o há um aumento mensal de R$ 312,89 com o fim das deduções.

O levantamento considera pensionistas e outros beneficiários que antes eram taxados pelo IR.

Ao observar os aposentados do INSS com mais de 65 anos, que já obtinham desconto no IR devido à idade, o melhor aumento é para o grupo que recebe R$ 6.904.

A Contabilizei não considera o reajuste anual do INSS segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) que será divulgado nesta sexta-feira, 9.

Mudanças no ganho dos aposentados após a reforma do IR

Em 2026, o piso da aposentadoria que garante isenção do IR é de R$ 1.621.

Impacto na renda de aposentados com até 64 anos

Valor bruto da aposentadoria IR cobrado antes da mudança Novo desconto do IR Valor líquido da aposentadoria com novo desconto Mudança na renda mensal Mudança na renda anual 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.200,00 12,30 0,00 3.200,00 12,30 159,90 3.400,00 27,30 0,00 3.400,00 27,30 354,90 3.600,00 54,76 0,00 3.600,00 54,76 711,88 3.800,00 84,76 0,00 3.800,00 84,76 1.101,88 4.000,00 114,76 0,00 4.000,00 114,76 1.491,88 4.200,00 144,76 0,00 4.200,00 144,76 1.881,88 4.400,00 177,89 0,00 4.400,00 177,89 2.312,57 4.600,00 222,89 0,00 4.600,00 222,89 2.897,57 4.800,00 267,89 0,00 4.800,00 267,89 3.482,57 5.000,00 312,89 0,00 5.000,00 312,89 4.067,57 5.200,00 357,89 71,62 5.128,38 286,27 3.721,46 5.400,00 409,29 149,65 5.250,35 259,64 3.375,28 5.600,00 464,29 231,28 5.368,72 233,01 3.029,10 5.800,00 519,29 312,91 5.487,09 206,38 2.682,93 6.000,00 574,29 394,54 5.605,46 179,75 2.336,75 6.200,00 629,29 476,17 5.723,83 153,12 1.990,57 6.400,00 684,29 557,80 5.842,20 126,49 1.644,40 6.600,00 739,29 639,43 5.960,57 99,86 1.298,22 6.800,00 794,29 721,06 6.078,94 73,23 952,04 7.000,00 849,29 802,69 6.197,32 46,60 605,86 7.200,00 904,29 884,31 6.315,69 19,98 259,69 7.350,00 945,54 945,54 6.404,46 0,00 0,00 7.500,00 986,79 986,79 6.513,21 0,00 0,00 8.000,00 1.124,29 1.124,29 6.875,71 0,00 0,00 8.157,41 1.167,58 1.167,58 6.989,83 0,00 0,00

Impacto na renda de aposentados com mais de 65 anos

Valor bruto da aposentadoria IR cobrado antes da mudança Novo desconto do IR Valor líquido da aposentadoria com novo desconto Mudança na renda mensal Mudança na renda anual 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 5.000,00 4,50 0,00 5.000,00 4,50 58,52 5.200,00 19,50 0,00 5.200,00 19,50 253,52 5.400,00 39,16 0,00 5.400,00 39,16 509,12 5.600,00 69,16 0,00 5.600,00 69,16 899,12 5.800,00 99,16 0,00 5.800,00 99,16 1.289,12 6.000,00 129,16 0,00 6.000,00 129,16 1.679,12 6.200,00 159,16 0,00 6.200,00 159,16 2.069,12 6.400,00 199,49 0,00 6.400,00 199,49 2.593,43 6.600,00 244,49 0,00 6.600,00 244,49 3.178,43 6.800,00 289,49 0,00 6.800,00 289,49 3.763,43 7.000,00 334,49 34,38 6.965,62 300,11 3.901,44 7.200,00 380,70 107,21 7.092,79 273,48 3.555,26 7.350,00 421,95 168,44 7.181,56 253,51 3.295,63 7.500,00 463,20 229,66 7.270,34 233,54 3.035,99 8.000,00 600,70 433,73 7.566,27 166,97 2.170,55 8.157,41 643,98 497,98 7.659,43 146,01 1.898,09

Outras deduções para pensionistas do INSS

Para os aposentados com mais de 65 anos, a isenção extra mensal de R$ 1.903,98 segue em vigor.

O benefício é aplicado a partir do mês de aniversário do beneficiário.

Também é possível solicitar dedução do imposto caso o idoso tenha despesas com dependentes, serviços de educação ou de saúde.

A Previdência é o órgão responsável por aplicar o desconto na fonte. A administração opta pela regra simplificada ou modelo completo, a depender do que for mais vantajoso.

Novas alíquotas

A partir de 1° de janeiro, duas tabelas devem ser aplicadas sobre a renda tributável.

Uma delas apresenta as alíquotas, que variam de 7,5% a 27,5%; a outra mostra a isenção do imposto para aqueles que ganham até R$ 5.000 e redução para rendas entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350.

Os trabalhadores com renda de até dois salários mínimos já eram isentos do IR em 2025.