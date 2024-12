Nota Fiscal Paulista libera R$ 42 milhões em crédito; veja como transferir o dinheiro

A Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP) liberou R$ 42,1 milhões em créditos da Nota Fiscal Paulista. O montante é referente às compras e doações de cupons fiscais realizadas em agosto de 2024.

Para as pessoas físicas que solicitaram a inclusão de CPF nas notas fiscais, o montante liberado é de R$ 18,8 milhões.

As entidades beneficentes que participam do programa terão à disposição R$ 22,7 milhões, recursos que poderão ser usados para reformas, investimentos e outras melhorias na infraestrutura e programas dessas instituições. Os condomínios que participam do programa têm R$ 23,4 mil liberados, enquanto os contribuintes do Simples Nacional somaram R$ 560,5 mil.

Como transferir

Transferir o saldo disponível é fácil, é só acessar o site ou aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista, digitar o CPF/CNPJ, colocar a senha cadastrada e solicitar a opção desejada.

Os recursos podem ser transferidos para uma conta corrente ou poupança. Em ambas as opções, os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias. O valor mínimo para transferência é de R$ 0,99.

Em 2024, a Nota Fiscal paulista já liberou R$ 473,4 milhões em créditos aos participantes do programa.