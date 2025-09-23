Nota Carioca: prazo para transferir créditos e reduzir valor do IPTU vai até a próxima semana

Redação Exame
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 17h39.
Última atualização em 23 de setembro de 2025 às 17h50.
Termina na próxima terça-feira, 30, o prazo para contribuintes da cidade do Rio de Janeiro transferirem os créditos da Nota Carioca e reduzirem o valor do IPTU de 2026. O repasse pode ser feito pelo site do programa e os descontos podem ser aplicados a um ou mais imóveis, comerciais ou residenciais, na capital.
A Nota Carioca é a nota fiscal de serviço eletrônica (NFSe) do Rio de Janeiro (RJ), lançada em 2010. Ela substitui o modelo em papel e é responsável por tratar da compra e venda de serviços na cidade. Hoje em dia a NFSe é obrigatória para a grande maioria das empresas prestadoras de serviço.
O modelo é análogo à Nota Fiscal Paulista, de 2007, pelo qual é possível diminuir a carga tributária individual dos cidadãos por meio de créditos ao efetuar compras de mercadorias em São Paulo.
Os créditos estão disponíveis no sistema para pessoas físicas com CPFs identificados em documentos fiscais emitidos a partir de 1º de janeiro de 2023, desde que o ISS correspondente tenha sido pago pelo prestador de serviços.
O desconto do IPTU de 2026 pode ser aplicado inclusive a imóveis com débitos tributários em aberto, excluindo aqueles com cobrança apenas da Taxa de Coleta de Lixo Doméstico (TCL). O programa também permite que os créditos sejam aplicados ao mesmo imóvel por CPFs diferentes, sem que o contribuinte precise ser proprietário do imóvel beneficiado.
Este ano, aproximadamente R$ 183 milhões em créditos da Nota Carioca estão disponíveis para os contribuintes municipais. Para transferir os créditos, os cidadãos devem se cadastrar no site da Nota Carioca e informar o número de registro do IPTU do imóvel, disponível no comprovante de pagamento do imposto.
Os créditos da Nota Carioca são válidos até o segundo ano subsequente ao ano em que foram gerados. Portanto, os gerados em 2023 expirarão em 30 de setembro se não forem utilizados para dedução do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).