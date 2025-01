Nome limpo no Serasa em tempo real: empresa lança nova plataforma para negativados

A Serasa anunciou nesta quinta-feira, 16, o lançamento da ferramenta gratuita "Score em Tempo Real"para limpar o nome de quem está negativado no momento em que a dívida é paga pelo devedor. O objetivo é regularizar mais rapidamente a situação financeira do consumidor depois que a renegociação é finalizada.

O novo formato começará a funcionar a partir do início de fevereiro, sem nenhuma cobrança para o consumidor, e mudará a atual dinâmica em que o processo de pagamento da dívida, até a exclusão da negativação do cadastro de inadimplentes, leva dias para ser concluído.

Para a equipe da Serasa, o novo sistema auxiliará na injeção de até R$ 13 bilhões na economia brasileira em 2025, impacto equivalente ao gerado pelo dia das mães, data conhecida como "segunda Natal" pelos varejistas.

Como limpar o nome

Para sair da lista de negativados de forma imediata, o consumidor deverá seguir alguns passos na hora do pagamento:

Realizar o download do aplicativo da Serasa Limpa Nome na Apple Store ou Play Store;

Criar e realizar um login;

Ir até a aba de "negociar dívidas";

Efetivar o pagamento via Pix;

A ideia é que o pagamento direto via aplicativo seja a forma de acelerar a baixa do cadastro de inadimplentes em segundos e libere o crédito, anteriormente retido, de forma imediata. A Serasa estima que o novo sistema beneficie mais de 1,6 milhão de pessoas por mês.

“Resolver uma dívida e ver isso refletido de forma praticamente instantânea sempre foi uma necessidade dos consumidores. Quando as pessoas pagam suas dívidas negativadas, elas, com razão, não querem esperar para voltar a ter o nome limpo. Com essa evolução, o acesso ao crédito acontece em tempo real, permitindo que as pessoas retomem seus planos de forma mais instantânea, movimentem a economia e se sintam mais confiantes para gerenciar suas vidas financeiras”, explica Giresse Contini, diretor de Serviços de Crédito da Serasa Experian.