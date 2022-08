Ninguém acerta as seis dezenas, e Mega-Sena acumula; prêmio será de R$ 18 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira o concurso 2.513 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 12.561.383,62 milhões. No entanto, ninguém acertou as dezenas sorteadas: 13, 19, 21, 35, 46 e 50.

O prêmio ficou acumulado em R$ 18 milhões para o próximo sorteio. O sorteio ocorreu às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, o rendimento será de R$ 80 mil no primeiro mês. Mas, caso prefira vestir em imóveis, o dinheiro é suficiente para comparar 41 apartamentos populares ao custo de R$ 280 mil cada.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.

Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar dinheiro ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Lotofácil da Independência

A Caixa já está recebendo apostas para a Lotofácil da Independência. O concurso especial, de número 2.610, será sorteado no dia 10 de setembro. A previsão inicial do prêmio é de R$ 160 milhões.

Por ser um concurso especial, o prêmio principal oferecido não acumula. Caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,12 milhão de rendimento no primeiro mês. O valor também é suficiente para comprar 40 apartamentos de alto luxo, nas melhores localidades do país, no valor de R$ 4 milhões cada.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 4,50 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

6 números: R$ 4,50

7 números: R$ 31,50

8 números: R$ 126,00

9 números: R$ 378,00

10 números: R$ 945,00

11 números: R$ 2.079,00

12 números: R$ 4.158,00

13 números: R$ 7.722,00

14 números: R$ 13.513,50

15 números: R$ 22.522,50

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por bolão. Nos casos de mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Link para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, através deste link.

(Com informações de O Globo)