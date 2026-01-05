Nascidos em janeiro já podem resgatar saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já está disponível para os trabalhadores nascidos em janeiro nesta segunda-feira, 5. O resgate pode ser feito em até 90 dias, isto é, até 31 de março, para os que optaram pela modalidade.

O valor liberado é determinado pela aplicação de uma alíquota, que varia de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos das contas do FGTS do trabalhador. A esse valor, é acrescido uma parcela adicional, conforme tabela abaixo:

Neste caso, um trabalhador que tem R$ 1 mil no FGTS, por exemplo, pode receber de Saque-Aniversário R$ 400 (alíquota de 40%) acrescido de R$ 50 (parcela adicional), totalizando R$ 450.

Segundo a Caixa, o saque-aniversário está disponível para todos os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades previstas em lei e que possuam valor liberado para saque. A migração para a modalidade, que abrange a retirada anual de uma parte do saldo, é opcional e pode ser feita anualmente.

É importante ressaltar que aqueles que optarem pela modalidade ficam sem direito a resgatar o total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Neste caso, o trabalhador terá direito a receber apenas a multa rescisória de 40% sobre o saldo da conta.

Caso tenha aderido ao saque-aniversário e não queira mais o serviço, o trabalhador deverá acessar o aplicativo do FGTS e cancelar a adesão ao programa, voltando para a opção “saque-rescisão”. A mudança, no entanto, será efetiva somente depois de 24 meses.

Confira as demais datas de saque para 2026:

Nascidos em janeiro - saque de 2 de janeiro a 31 de março

Nascidos em fevereiro - saque de 2 de fevereiro a 30 de abril

Nascidos em março - saque de 2 de março a 29 de maio

Nascidos em abril - saque de 1º de abril a 30 de junho

Nascidos em maio - saque de 4 de maio a 31 de julho

Nascidos em junho - saque de 1º de junho a 31 de agosto

Nascidos em julho - saque de 1º de julho a 30 de setembro

Nascidos em agosto - saque de 3 de agosto a 30 de outubro

Nascidos em setembro - saque de 1º de setembro a 30 de novembro

Nascidos em outubro - saque de 1º de outubro a 30 de dezembro

Nascidos em novembro - saque de 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027

Nascidos em dezembro - saque de 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027