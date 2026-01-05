Nascidos em janeiro já podem resgatar saque-aniversário do FGTS

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 10h33.
O saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) já está disponível para os trabalhadores nascidos em janeiro nesta segunda-feira, 5. O resgate pode ser feito em até 90 dias, isto é, até 31 de março, para os que optaram pela modalidade.
Neste caso, um trabalhador que tem R$ 1 mil no FGTS, por exemplo, pode receber de Saque-Aniversário R$ 400 (alíquota de 40%) acrescido de R$ 50 (parcela adicional), totalizando R$ 450.
Segundo a Caixa, o saque-aniversário está disponível para todos os trabalhadores que se enquadrem em uma das modalidades previstas em lei e que possuam valor liberado para saque. A migração para a modalidade, que abrange a retirada anual de uma parte do saldo, é opcional e pode ser feita anualmente.
É importante ressaltar que aqueles que optarem pela modalidade ficam sem direito a resgatar o total do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Neste caso, o trabalhador terá direito a receber apenas a multa rescisória de 40% sobre o saldo da conta.
Caso tenha aderido ao saque-aniversário e não queira mais o serviço, o trabalhador deverá acessar o aplicativo do FGTS e cancelar a adesão ao programa, voltando para a opção “saque-rescisão”. A mudança, no entanto, será efetiva somente depois de 24 meses.
Confira as demais datas de saque para 2026:
Nascidos em janeiro - saque de 2 de janeiro a 31 de março
Nascidos em fevereiro - saque de 2 de fevereiro a 30 de abril
Nascidos em março - saque de 2 de março a 29 de maio
Nascidos em abril - saque de 1º de abril a 30 de junho
Nascidos em maio - saque de 4 de maio a 31 de julho
Nascidos em junho - saque de 1º de junho a 31 de agosto
Nascidos em julho - saque de 1º de julho a 30 de setembro
Nascidos em agosto - saque de 3 de agosto a 30 de outubro
Nascidos em setembro - saque de 1º de setembro a 30 de novembro
Nascidos em outubro - saque de 1º de outubro a 30 de dezembro
Nascidos em novembro - saque de 2 de novembro a 29 de janeiro de 2027
Nascidos em dezembro - saque de 1º de dezembro a 26 de fevereiro de 2027