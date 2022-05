Na reta final, Receita estima que receberá 36,5 milhões de declarações do IR 2022

Faltando poucas horas para o prazo final da entrega do imposto de renda 2022, que termina às 23h59, a Receita Federal divulgou um balanço de como foi a temporada de IR neste ano. A Receita Federal destacou nesta terça-feira, 31 de maio, que recebeu um número maior de declarações do que previsto. Cerca de 34,4 milhões de declarações. Trata-se do maior número da história. Inicialmente, a expectativa do Fisco era receber 34.100.000 declarações.

De acordo com a Receita, o número maior do que o esperado pode estar relacionado a alguns motivos, como a não atualização da tabela do imposto de renda, que ocorreu pela última vez em 2015, novos investidores da bolsa de valores que são obrigados a declarar o IR, além de novos contribuintes que alcançaram o rendimento anual obrigatório em 2021, seja por ter entrado no mercado de trabalho ou ter conseguido uma recolocação.

“Tivemos acréscimo de pessoas que fizeram o IR sem ser obrigadas por uma questão de cidadania ou porque querem um comprovante”, explicou José Carlos Fernandes da Fonseca, supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira. Dessa maneira, a Receita acredita que receberá até o final do dia 36,5 milhões de declarações.

Do total recebido até agora, a Receita aponta que 2.293.250 serão retificadoras, ou seja, o contribuinte mesmo faz a retificação e 2.015.962 apresentam pendências de informações, ou seja, caíram na malha fina. Entre os motivos, a Receita aponta Omissão de Rendimentos (40%), Despesas Médicas (21%) e Imposto Retido na Fonte (18%).

Declarações pré-preenchidas e Pix

Durante a coletiva, a Receita destacou a ampliação a declaração pré-preenchida para novos contribuintes este ano com a utilização da conta Gov. Dessa maneira, o número de contribuintes que utilizam a declaração pré-preenchida passou de 400 mil para 2,5 milhões. “Isso mostra o sucesso da ampliação”, disse Fernandes da Fonseca.

Outra novidade desse ano da Receita foi a possibilidade de receber a restituição por meio do Pix, sistema de pagamento do Banco Central. Cerca de 4% (932 mil contribuintes) dos contribuintes optaram por receber a restituição por ele. “Quase 1 milhão de pessoas escolheram esta modalidade, o que mostra que a Receita está afinada com que há de mais moderno.”