Moto de leilão pode rodar? Saiba aqui

O enorme crescimento no mercado de entrega de comida por aplicativo, aliado às taxas de juros praticadas e aquecimento do mercado de seminovos e usados, tem elevado bastante a procura por motos de leilão.

Mas moto de leilão pode rodar? Na hora da escolha é preciso saber qual tipo de leilão melhor atende às suas necessidades e estar preparado para avaliar as oportunidades. Mas não se preocupe, vamos tirar todas suas dúvidas aqui para você rodar por aí com a sua moto sem problemas.

Posso rodar com moto de leilão?

Se você já comprou a sua moto de leilão e está ansioso para rodar por aí, a resposta é sim, desde que os documentos sejam entregues ao DETRAN do Estado e seja feito o pedido de emissão do CRV e do CRLV atualizado. Assim, já é possível circular com o veículo legalmente.

E pode rodar com a moto comprada no leilão apenas com a nota fiscal?

A resposta é não, você precisa passar pelo processo de transferência e registro da moto em seu nome.

Os documentos necessários são:

Dessa forma, a situação da sua moto comprada em leilão estará regularizada, com tudo pronto para circular pelas ruas sem nenhuma restrição.

Como funciona um leilão de motos?

Funciona da seguinte forma: há diferentes tipos de leilão, e cada um tem sua vantagem e desvantagem. É possível ser realizado presencialmente e online, sendo as duas modalidades com processos parecidos.

É importante estar atento aos leilões online e pedir laudos, imagens e vídeos que comprovem o pleno funcionamento da moto. Já em leilões presenciais, deve-se tomar o mesmo cuidado a respeito dos laudos, mas você tem a oportunidade de ver a moto especulada.

Os passos de um leilão geralmente são:

É dado um lance inicial, que é calculado de forma diferente em cada tipo de leilão;

Os participantes têm a oportunidade de dar suas ofertas intercaladamente, sendo mediados pelo leiloeiro;

Em caso do não interesse pela moto por parte dos compradores, cada tipo de leilão tem um fim estipulado. No caso de leilões de recuperação financeira, por exemplo, é fixado o valor devido até o momento da recuperação, podendo variar de acordo com o número de parcelas pagas.

Quais são os tipos de leilão?

Confira a lista de tipos de leilão de motos praticados no mercado:

Leilão de apreensão

São leilões realizados periodicamente pelo DETRAN de cada um dos estados. Geralmente são veículos apreendidos por estarem sem o CRLV regularizado, condução sob efeito de álcool e suspeita de alteração de placa. Os leilões são realizados com o objetivo de esvaziar os pátios de apreensão. Antes da apreensão no DETRAN, o condutor que teve a moto apreendida é autuado e tem 15 dias para resolver a situação. Após 60 dias da entrada no pátio, o veículo é avaliado e levado a leilão.

Leilão de montadora

São leilões feitos com veículos de modelos anteriores ao lançamento, geralmente quando não atingem meta de vendas ou são utilizados internamente para testes. É uma opção bastante procurada, pois normalmente os veículos disponíveis estão em bom estado de conservação e com baixa quilometragem.

Leilão de recuperação financeira

Um tipo de leilão com boas opções, normalmente veículos novos ou recém financiados, que vão a leilão quando o comprador não consegue honrar com as parcelas mensais e acaba perdendo o bem, como forma de ressarcimento ao credor.

Leilão de órgãos públicos

São leilões que exigem maior cuidado, pois trata-se da frota utilizada a serviço da população, como: viaturas, motos da Guarda Civil, furgões transportadores, entre outros.

Como participar de um leilão?

Para participar de um leilão são necessários alguns passos, mas a barreira de entrada não é grande:

Ser maior de 18 anos;

Possuir RG e CPF;

Ter consigo um comprovante de residência.

Após a inspeção veicular e os documentos do leiloeiro em posse do comprador, deve-se reunir:

Documento original e cópia do RG;

Documento original e cópia do CPF;

Comprovante de residência;

Certificado de Registro de Veículo (CRV) da moto.

O que mais preciso saber sobre leilão de moto?

A estratégia de comprar uma moto de leilão pode parecer muito atrativa para quem busca economizar para ter um veículo particular ou de trabalho.

O fato é que, tomados todos os cuidados, ainda sim é necessário se informar para que a transferência seja concluída até o final. Separamos algumas dicas para você estar atento ao procurar a melhor oportunidade:

Leia com atenção ao edital de leilão;

Compare com outros valores trabalhados no mercado;

Pesquise sobre o leiloeiro e cheque se os anúncios são reais;

Veja se há reparos a serem feitos na moto;

Consulte a documentação para verificar o histórico do veículo;

Repare nos detalhes da moto descritos no anúncio.

