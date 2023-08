Meu médico foi descredenciado pelo plano. O que devo fazer?

Dúvida do leitor: Meu médico foi descredenciado pelo plano de saúde, mas passo com ele há muitos anos. O que devo fazer?

Embora a lei dos planos de saúde permita o descredenciamento de médicos e hospitais, traz como obrigação para as operadoras a prévia existência de outro prestador equivalente, na mesma localidade do prestador anterior, e desde que o Consumidor seja comunicado do descredenciamento com um mínimo de 30 dias de antecedência.

A comunicação aos usuários deve ser realizada formalmente e individualmente, pois se não proceder dessa maneira, a operadora poderá ser obrigada a arcar com o pagamento do procedimento a ser realizado pelo usuário ou outros danos a ele causados.

Além disso, se a substituição ocorrer por iniciativa da operadora, durante o período de internação do consumidor, a continuidade do tratamento é garantida até a alta hospitalar.

Importante destacar que, antes de decorrido o prazo de 30 dias do envio da notificação ao Consumidor, o descredenciamento é totalmente ineficaz perante o Consumidor, devendo os atendimentos ou reembolsos serem garantidos pela Operadora.

Assim, caso o descredenciamento não tenha sido realizado de maneira lícita, conforme previsto na lei que rege as atividades dos Planos de Saúde, é possível ingressar com uma ação judicial para que o beneficiário seja atendido pelo mesmo profissional ou na mesma unidade hospitalar ou laboratorial, caso não seja ofertado um serviço substituto de mesmo nível.

