Mês do Consumidor: Enel SP lança ação de renegociação de dívidas com parcelamento facilitado

Para celebrar o Mês do Consumidor, a Enel Distribuição São Paulo promove em março uma ação especial para negociação de dívidas, com parcelamento em até 7 vezes e entrada a partir de 10% para débitos vencidos há mais de 60 dias. A ação é válida até 31 de março.

O objetivo da iniciativa é facilitar o pagamento das faturas atrasadas, evitando a suspensão do fornecimento de energia. Para facilitar a negociação, a Enel oferece diversos canais de atendimento.

O cliente poderá negociar suas contas de maneira online, pelo site oficial da Enel São Paulo (www.enel.com.br), pelo aplicativo Enel São Paulo (disponível para iOS e Android), via WhatsApp (21) 99601-9608, pela Central de Relacionamento (0800 72 72 120) ou presencialmente nas lojas de atendimento da concessionária.

“Com essa ação, queremos oferecer aos nossos clientes soluções flexíveis e acessíveis para regularização de seus débitos e, assim, evitar a suspensão do fornecimento de energia. A campanha do Mês do Consumidor é uma oportunidade para facilitar essa negociação com condições especiais”, explica Tatiana Borges Celani, Head of São Paulo Regulated Customer Operations da Enel Brasil.

Como participar

Para participar, o cliente precisa ter uma fatura vencida há, no mínimo, 61 dias. Além da conta de energia, o consumidor deverá apresentar documentação (RG ou CNH) nos canais de atendimento. Quem já possui parcelamento vigente não pode participar da ação.

Famílias inscritas no Cadastro Único dos Benefícios Sociais (CadÚnico) e na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) podem parcelar em até 36 vezes sem juros. Para os débitos vencidos há mais de 180 dias, os pagamentos à vista contarão com um desconto de 10% no valor da dívida.

As condições de negociação variam conforme a situação de cada cliente. Sobre os débitos, incidirão encargos (IPCA + juros) e juros de parcelamento. Os valores serão incorporados às contas mensais de energia dos consumidores.

Atendimento Presencial no Feirão Limpa Nome da Serasa

Entre os dias 17 e 23 de março, a Enel também estará no Feirão Limpa Nome da Serasa, com uma tenda de atendimento presencial no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.