Mercado Livre é investigado por suspender contas legítimas de usuários

O Mercado Livre terá que prestar esclarecimentos à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), por ter suspendido contas legítimas de usuários que tiveram o CPF usado irregularmente para a abertura de contas adicionais. As novas contas seriam utilizadas por terceiros para fraudes.

O caso chegou ao conhecimento da Senacon por meio de notícias na imprensa, em que usuários do serviço relatam que o site permite mais de um cadastro por CPF. Ainda, segundo noticiado, a solução adotada pela empresa foi suspender tanto os cadastros legítimos como os ilegítimos, prejudicando os consumidores.

A Senacon investiga se a suspensão das contas legítimas pode ser enquadrada como descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. O órgão busca ainda saber da empresa quantos casos do tipo ocorreram e quais medidas foram adotadas para evitar as fraudes. O Mercado Livre tem dez dias para prestar esclarecimentos.

Procurada pela EXAME Invest, o Mercado Livre afirmou "que responderá à Senacon dentro do prazo estabelecido."