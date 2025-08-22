Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 28 milhões no sábado; veja como jogar e fazer bolão

A Mega-Sena realiza no sábado, 23, o concurso 2905 com prêmio estimado em R$ 28 milhões. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os interessados podem apostar até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) ou no app Loterias Caixa (disponível para usuários das plataformas iOS e Android), além da internet banking para clientes do banco.

Pela web, é necessário ter um cadastro, ser maior de 18 anos e informar o número do cartão de crédito (caso de não clientes da Caixa).

O palpite mínimo custa R$ 6. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Como fazer bolão

Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15, com cada cota a partir de R$ 6.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-Sena:

Concurso 2525 (1°/10/2022) — R$ 317.853.788,54

Concurso 2150 (11/05/2019) — R$ 289.420.865,00

Concurso 2237 (27/02/2020) — R$ 211.652.717,74

Concurso 2795 (09/11/2024) — R$ 207.460.095,00

Concurso 2696 (05/03/2024) — R$ 206.475.189,75

Concurso 1764 (25/11/2015) — R$ 205.329.753,89

Concurso 1772 (22/12/2015) — R$ 197.377.949,52

Concurso 2464 (19/03/2022) — R$ 189.381.872,36

Concurso 2745 (04/07/2024) — R$ 162.788.325,19

Concurso 2562 (08/02/2023) — R$ 152.807.887,30

Prazo para retirar prêmios

O prazo para retirar prêmios de loteria se encerra 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

Nova regra de distribuição

Os apostadores que acertarem as seis dezenas da Mega-Sena vão receber uma fatia maior do prêmio. Uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda elevou de 35% para 45% o total destinado ao prêmio principal.

Com o aumento nos prêmios principais, as faixas inferiores pagarão prêmios menores. O prêmio da quina (cinco dezenas) caiu de 19% para 13% do valor destinado a premiações. O total destinado à quadra (quatro acertos) recuou de 19% para 15%.