Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 54 milhões nesta quinta-feira, 25

Apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet

Agência Brasil
Agência Brasil

Agência de notícias

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10h59.

As seis dezenas do concurso 2.919 da Mega-Sena serão sorteadas nesta quinta-feira, 25, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, número 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 54 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

