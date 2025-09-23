Invest

Mega-sena sorteia prêmio acumulado em R$ 48 milhões nesta terça-feira, 23

Dezenas serão sorteadas a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo

Agência Brasil
Agência de notícias

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11h22.

As seis dezenas do concurso 2.918 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira, 23, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 48 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaCaixaDinheiro

