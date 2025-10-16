Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões; veja como apostar e fazer bolão

O concurso 2.928 da Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 16, o prêmio acumulado em R$ 40 milhões. O sorteio será a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena: