Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 40 milhões; veja como apostar e fazer bolão

Redação Exame
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10h26.
O concurso 2.928 da Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 16, o prêmio acumulado em R$ 40 milhões. O sorteio será a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Veja os dez maiores prêmios sorteados na História da Mega-sena:
O Bolão das Loterias é a maneira ideal para apostar em grupo e aumentar suas chances de ganhar. É simples e prático: basta preencher o campo correspondente no volante ou pedir ao atendente da lotérica.
Como funciona:
Preço acessível: Na Mega-Sena, os bolões começam com valores a partir de R$ 18,00, com cotas a partir de R$ 7,00.
Flexibilidade: Você pode formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Além disso, é possível realizar até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.
Facilidade de compra: As cotas de bolões organizados pelas lotéricas podem ser adquiridas diretamente no balcão, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. Também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA, com a mesma tarifa de serviço.
Horário de venda: As vendas dos bolões digitais se encerram às 19h30 para os sorteios realizados no mesmo dia.