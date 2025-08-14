Invest

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 47 milhões; saiba como participar

Sorteio ocorre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Redação Exame

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09h54.

A Mega-Sena sorteia, nesta quinta-feira, 14, o prêmio acumulado de R$ 47 milhões no concurso 2.901. O evento acontece a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Como Participar

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

