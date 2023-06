Mega-Sena sorteia nesta quinta prêmio acumulado em R$ 37 milhões; veja como apostar e fazer bolão

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o concurso 2.606 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 37 milhões. O sorteio acontece às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e conta com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O sorteio será o segundo da Mega-Semana de Férias, que tem três concursos previstos. O primeiro aconteceu na terça-feira e o último será realizado no sábado.

Mega-Semanas

A Caixa estabeleceu um calendário com sorteios extras da Mega-Sena em 2023, durante as Mega-Semanas. Confira os próximos:

Férias: 27, 29 de junho e 01 de julho

Pais: 08, 10 e 12 de agosto

Primavera: 12, 14 e 16 de setembro

Sorte: 17, 19 e 21 de outubro

Apostador: 28, 30 de novembro e 02 de dezembro

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

Valores para jogar na Mega-Sena

Quantidade de nº jogados Valor de aposta Probabilidade de acerto (1 em) Sena Quina Quadra 6 5,00 50.063.860 154.518 2.332 7 35,00 7.151.980 44.981 1.038 8 140,00 1.787.995 17.192 539 9 420,00 595.998 7.791 312 10 1.050,00 238.399 3.973 195 11 2.310,00 108.363 2.211 129 12 4.620,00 54.182 1.317 90 13 8.580,00 29.175 828 65 14 15.015,00 16.671 544 48 15 25.025,00 10.003 370 37 16 40.040,00 6.252 260 29 17 61.880,00 4.045 188 23 18 92.820,00 2.697 139 19 19 135.660,00 1.845 105 16 20 193.800,00 1.292 81 13​

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.