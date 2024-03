Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões

As seis dezenas do concurso 2.697 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa, no YouTube, e da Loterias Caixa, no Facebook. O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Quais são as chances de ganhar na Mega-Sena?

Quem nunca desejou dormir e acordar milionário? No Brasil, ainda há uma pitada a mais que colabora com esse sonho: a Mega-Sena. Mas a situação não é tão simples assim. Afinal, para levar toda a bolada de dinheiro, o apostador precisa acertar os 6 números.

Para compreender as probabilidades de conquistar o prêmio máximo na Mega-Sena, é preciso calcular o número de combinações possíveis ao escolher 6 números dentre as 60 possibilidades. Realizando um cálculo de combinação, chega-se a 50.063.860 possíveis resultados para cada sorteio.

Fica claro que a probabilidade de vencer a loteria é extremamente baixa, o que demonstra a necessidade de responsabilidade ao jogar e entender que a vitória não é garantida. Por isso, vale a pena deixar apenas um pequeno valor para apostas e buscar investir em ativos mais seguros e de longo prazo, como fundos imobiliários, renda fixa, ações e outros.

Mas é aquele aquele ditado “sonhar não custa nada”. Ainda mais quando a Mega-Sena está acumulada. No último sorteio de sábado, 2, ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.695 e o prêmio acumulou em R$ 205 milhões.

E qual a possibilidade de ganhar na sena, quinta ou quadra?

Se o apostador acertar todos os 6 números sorteados, ele é agraciado com o prêmio máximo, conhecido como "sena". Se acertar cinco dos 6 números, ele é agraciado com a "quina". Caso acerte quatro números, ele ganha a "quadra".

É importante destacar que a ordem dos números selecionados não tem impacto no resultado do sorteio, ou seja, a pessoa pode ter colocado o número 4 na terceira escolha, por exemplo, e ele ter saído em primeiro lugar, que conta da mesma forma.

Sena

Como citado, a quantidade total de resultados possíveis na Mega-Sena é obtida pela combinação de 6 números escolhidos entre 60 possibilidades, resultando em um total de mais de 50 milhões de jogos possíveis. Portanto, a probabilidade de ganhar a maior premiação em um único jogo é de aproximadamente 0,000002 ou 1 chance em 50.063.860.

Quina

Mesmo que não acerte os 6 números, ainda há a chance de acertar 5 e ganhar um prêmio menor, conhecido como quina. Para calcular a probabilidade de acertar 5 números e errar 1, é utilizado o cálculo combinatório, resultando em um total de 324 jogos possíveis.

Sendo assim, a chance de fazer uma quina com uma aposta simples é de 1 em 154.518, aproximadamente. Embora as chances de ganhar uma premiação na Mega-Sena sejam maiores que as chances de ganhar o prêmio máximo, a probabilidade de vitória ainda é bastante baixa.

Quadra

A conquista de 4 acertos na Mega-Sena, conhecida como quadra, é mais fácil de ser alcançada do que a sena e a quina. Para uma aposta simples de 6 números, a probabilidade de acertar 4 números é calculada levando-se em consideração que 2 números escolhidos estarão dentre os 54 números restantes. A quantidade de combinações possíveis para a quadra é de 21.465, resultando em uma chance de 1 em 2.332 de ganhar essa premiação.

Apostando com mais dezenas na Mega-Sena

Também é possível apostar mais de 6 números na Mega-Sena. Nesse caso, o preço para apostar é maior, mas adicionando um número a mais em uma aposta já é possível observar uma grande diferença na probabilidade de acerto.

7 números

Com 7 dezenas escolhidas, a chance de acertar todos os números sorteados e ganhar o prêmio principal é de 1 em mais de 7 milhões. Mas as chances de ganhar prêmios menores também melhoram, com 1 em cerca de 44 mil para a quina e 1 em 1.038 para a quadra.

8 números

Ao selecionar 8 números, a probabilidade de acertar todos os números sorteados sobe para 1 em aproximadamente 1,7 milhão. Além disso, as chances melhoram de 1 em 17 mil para a quina e 1 em 539 para a quadra.

9 números

Escolhendo 9 números na cartela da Mega-Sena, a probabilidade de acertar todos os números sorteados e levar o prêmio principal é de 1 em mais de 595 mil. As chances de ganhar a quinta aumentam para 1 em 7 mil e para a quadra 1 em 312.

10 números

Selecionando 10 números na Mega-Sena, a probabilidade de acertar todos os 6 números é de 1 em 238 mil. Já as chances de ganhar a quina aumentam para 1 em aproximadamente 3 mil e as de acertar a quadra são de 1 em 195.

11 números

Com 11 números, as chances de acertar os 6 números principais são de 1 em mais de 108 mil. Além disso, os jogadores têm chances de 1 em mais de 2 mil de acertar a quina e 1 em apenas 129 de acertar a quadra.

12 números

Ao marcar 12 números na cartela, o jogo tem chances de acerto dos 6 números de 1 em mais de 54 mil. A probabilidade de acertar a quina é de 1 em 1.317, enquanto a de acertar a quadra é de 1 em 90.

13 números

Para ganhar a Mega-Sena com 13 números, há 1 chance em 29 mil. Para ganhar a quina, as chances são de 1 em 628. Para ganhar na quadra, as chances são de 1 em 65.

14 números

Se o apostador quiser escolher 14 dezenas, há 1 chance em 14 mil de acertar os 6 números. Para ganhar na quina, há 1 chance em 544. Para ganhar na quadra, há 1 chance em cada 48.

15 números

Já para ganhar com 15 números, a chance é de 1 em 5.005. Para ganhar na quina, a chance é de 1 em 370. E para ganhar na quadra, a chance é de 1 em 37.