Mega-Sena: quanto rendem R$ 43 milhões na poupança

Nenhum apostador acertou os 6 números do último sorteio da Mega-Sena. O prêmio acumulou e agora estimado em R$43 milhões.

Afinal, o que fazer com todo esse dinheiro? Uma opção comum para quem é iniciante no mundo dos investimentos é considerar a tradicional poupança como uma alternativa. Mas será que esse é o melhor caminho? Vamos explorar o rendimento desse valor na poupança, bem como compará-lo com outras opções de investimento.

Quanto rendem R$ 43 milhões na poupança?

No primeiro mês, os R$ 43 milhões do prêmio da Mega-Sena renderiam aproximadamente R$ 292.800,00 na poupança, considerando o rendimento de 0,68% em junho, e esse valor está isento de imposto de renda.

Quanto rendem R$ 43 milhões na renda fixa

Na renda fixa, um investimento de R$ 43 milhões em um CDB pós-fixado que remunere 100% do CDI a 13,65%, geraria um rendimento mensal líquido de aproximadamente R$ 396.950,38, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias).

Quanto rendem R$ 43 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 11,83% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 43 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 4.537.790 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 378.149,17 por mês.

Vale ressaltar que este rendimento é apenas teórico, uma vez que o limite de aplicação no Tesouro Direto é de R$ 1 milhão por investidor.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados de acordo com a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR).

Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Probabilidades de vencer a Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.