Mega-Sena: prêmio deste sábado está estimado em R$ 3,5 milhões

Apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet

(Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Agência Brasil
Agência Brasil

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 11h17.

As seis dezenas do concurso 2.914 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 3,5 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

