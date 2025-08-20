Invest

Mega-Sena: prêmio acumulado de R$ 63 milhões vai para aposta única no Maranhão

Próximo sorteio está estimado em R$ 3,5 milhões e deve acontecer nesta quinta-feira, 21

Agência Brasil
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09h31.

Uma aposta feita em Caxias, no Maranhão, levou o prêmio de mais de R$ 63 milhões do concurso 2903 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, 19.

Dezenas sorteadas

As dezenas sorteadas foram: 20 - 24 - 27 - 46 - 50 - 54.

Cinquenta e uma apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.488,22 cada.

Na quadra, 3.737 apostas foram ganhadoras e terão direito a R$ 1.180,75.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na quinta-feira, 21, com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

