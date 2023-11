Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2657; prêmio acumula para R$ 51 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2657 da Mega-Sena no último sábado, 18. Com isso, a loteria acumulou e deve sortear um prêmio de R$ 51 milhões na próxima terça-feira.

A Caixa realizou o sorteio das seis dezenas do concurso 2657 da Mega-Sena no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

Houve 76 apostas vencedoras para cinco acertos, levando R$ 62.551,38 cada. Além disso, 7.214 apostas foram ganhadoras para quatro acertos, com prêmio de R$ 941,40.

Resultado Mega-Sena concurso 2657

07-27-32-33-36-53