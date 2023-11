Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas do concurso 2656; prêmio acumula para R$ 43 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2656 da Mega-Sena na última terla-feira, 14. Com isso, a loteria acumulou e deve sortear um prêmio de R$ 43 milhões no próximo sábado.

A Caixa realizou o sorteio das seis dezenas do concurso 2656 da Mega-Sena na terça-feira, 14, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo. O sorteio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa no Facebook e canal da Caixa no YouTube.

Resultado Mega-Sena concurso 2656

20-24-27-46-57-58