Mega-Sena: ganhador do prêmio de R$ 24,2 milhões ainda não resgatou o valor

O vencedor da última edição da Mega-Sena, sorteada em 30 de julho, ainda não retirou o prêmio de R$ 24,2 milhões. A Caixa confirmou a situação à EXAME Invest nesta quinta-feira, 4, e informou que o vencedor tem até 90 dias para resgatar o dinheiro, considerando a partir da data do sorteio - nesse caso, até por volta do final de outubro.

O resgate pode ser feito em qualquer agência da Caixa no país, sem a necessidade de voltar à cidade onde a aposta foi feita. Na ocasião, é preciso apresentar documento original de identidade, CPF e recibo do bilhete premiado. Caso o prazo para resgate se esgote sem a retirada do prêmio, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior​).

Em sua edição de número 2.505, o concurso sorteou as seguintes dezenas: 03 - 05 - 19 - 26 - 43 - 51. Outros 108 apostadores acertaram a Quina, levando R$ 32.693 cada, e 6.977 acertaram a Quadra, com prêmio de R$ 722 cada.

A probabilidade de levar o prêmio principal com uma aposta simples de R$ 4,50, como aconteceu com o ganhador, era de 1 em 50.063.860. O vencedor do prêmio é morador da cidade de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul.

Como fazer um bolão da Mega-Sena

Para aumentar as chances de ganhar, muitos jogadores optam por adquirir cotas dos bolões, já que concorrem com uma maior quantidade de jogos e de números em uma aposta, gastando menos.

Para realizar o bolão, basta formar um grupo, escolher os números da aposta, marcar a quantidade de cotas e registrar em qualquer uma das 13 mil lotéricas do país. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar o prêmio individualmente.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso, é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio. Nesse caso, poderá pagar uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo dez apostas por bolão. Nos casos de mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Link para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, através deste link.

