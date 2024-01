Mega-Sena: confira os números sorteados nesta quinta; o prêmio é de quase R$ 3 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o concurso 2.671 da Mega-Sena. O prêmio para as apostas que acertarem as seis dezenas é de R$ 2.896.755,93. A Caixa Econômica Federal ainda não divulgou o rateio do sorteio.

Os seis números sorteados foram: 16; 19; 43; 53; 57; 58.