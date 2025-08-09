Invest

Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2.899; prêmio de R$ 9,3 milhões

Sorteio deste sábado, 9, foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 20h17.

Última atualização em 9 de agosto de 2025 às 20h27.

A Caixa realizou neste sábado, 9, o sorteio do concurso 2.899 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 9.388.148,01

O sorteio teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa, e foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Veja os números sorteados da Mega-Sena, concurso 2.899:

28-44-22-42-10-51

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

