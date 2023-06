Mega-Sena: confira o resultado do concurso 2.598, de R$ 66 milhões

As dezenas sorteadas foram: 07-53-14-58-60-24.

Até o momento, o banco ainda não divulgou se houve apostas que acertaram os seis números e levaram o prêmio principal, nem os acertadores da quina e da quadra.

Como jogar na Mega-Sena?

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 5. Além desse modelo de aposta, com os seis números selecionados que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar outros valores ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Quina de São João

A Caixa informou esta semana que a estimativa de prêmio para a Quina de São João, que estava em R$ 180 milhões, aumentou para R$ 200 milhões devido ao grande volume de vendas. O sorteio do concurso 6.172 acontece no dia 24 de junho, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Quina de São João e aplique todo o valor na poupança, receberá cerca de R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para o ganhador adquirir um imóvel em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal, no valor de R$ 7,4 milhões cada.