Mega-Sena concurso 2.803: um único ganhador receberá prêmio de R$ 74 milhões

Um único apostador acertou as seis dezenas do Concurso 2.803 da Mega-Sena, sorteado na última terça-feira, 3. O ganhador é da cidade de Araras, no interior de São Paulo e receberá o prêmio de R$ 74.745.172,19.

Os números sorteados foram 01, 20, 32, 43, 57, e 59. Apesar de ser o único a acertar todos os números, outras 40 pessoas acertaram cinco dezenas e ganharão R$ 100.231,07. Por fim, 4.013 apostas acertaram quatro dezenas e cada um dos jogadores receberá R$ 1.427,23.