Mega-Sena concurso 2.783: apostador acerta sozinho e ganha prêmio de R$ 52 milhões

Um apostador acertou todas as seis dezenas do Concurso 2.783 da Mega-Sena realizado no último sábado, 5, e levou sozinho R$ 52 milhões. Os números sorteados foram 07 - 30 - 38 - 39 - 43 - 54.

Na Quina, 76 apostadores acertaram o resultado e vão receber o prêmio individual de R$ 55.341,23. A quadra teve 4.607 ganhadores e pagará a cada um R$ 1.304,20.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 8. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.