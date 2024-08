Mega-Sena: bolão de Várzea Paulista (SP) leva prêmio de R$ 62 milhões

O concurso 2764 da Mega-Sena foi realizado nesta terça-feira, 20, e os sorteados foram 20 – 31 – 34 – 38 – 42 – 51

Um bolão de Várzea Paulista (SP) com oito números apostados acertou as seis dezenas e levou o cobiçado prêmio de R$ 62.156.999,34. O valor será dividido entre 22 cotas. Além da aposta que ganhou o prêmio principal, outros 3.405 jogos faturaram algum valor nesta terça-feira.

Sessenta e dois apostadores fizeram a quina, faturando R$ 58.041,07 cada. Outros 3.343 marcaram quatro números, levando prêmios de R$ 1.537,77.

O prêmio máximo para o próximo concurso, realizado na quinta-feira (22), é estimado em R$ 30 milhões.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

E se o prêmio não é retirado?

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois desse esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).