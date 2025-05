Mega-Sena: bolão de Goiânia e aposta em Caraguatatuba dividem prêmio de R$ 103 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na terça-feira, 20, as dezenas do concurso 2.865 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 103.014.135,88. As dezenas sorteadas foram: 30, 47, 25, 51, 39 e 02. Duas apostas acertaram os seis números e dividirão o valor.

Um dos bilhetes premiados foi registrado em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, e o outro corresponde a um bolão com cinco cotas, feito em uma lotérica de Goiânia (GO). Cada aposta receberá R$ 51.507.067,95.

Além do prêmio principal, 94 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 68.396,43 cada. Outras 7.319 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 1.254,90.

As apostas para os concursos da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas, no site da Loterias Caixa ou no aplicativo oficial. Os sorteios ocorrem sempre às 20h, com transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

Como funciona o bolão

O Bolão Caixa permite que os apostadores joguem em grupo, dividindo custos e possíveis prêmios. É necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar a participação ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas a partir de R$ 5. É possível formar bolões com no mínimo duas e no máximo cem cotas.