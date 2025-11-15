Mega-Sena: aposta única de Porto Alegre leva prêmio de R$ 99 milhões

Uma aposta única de Porto Alegre (RS) acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O vencedor irá receber prêmio de mais de R$ 99 milhões.

O concurso de número 2.940 foi realizado pela Caixa nesta sexta-feira, 14 de novembro. Os números sorteados foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53

Para além do principal prêmio, 170 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.007,64 13.794 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 568,96.

O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 18, com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caix