Mega-Sena: aposta única de Porto Alegre leva prêmio de R$ 99 milhões

Mega-sena: veja os números sorteados (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 15 de novembro de 2025 às 11h50.
Uma aposta única de Porto Alegre (RS) acertou as seis dezenas da Mega-Sena. O vencedor irá receber prêmio de mais de R$ 99 milhões.
O concurso de número 2.940 foi realizado pela Caixa nesta sexta-feira, 14 de novembro. Os números sorteados foram: 07 - 08 - 09 - 13 - 22 - 53
Para além do principal prêmio, 170 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 28.007,64 13.794 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 568,96.
O próximo sorteio será realizado na terça-feira, 18, com prêmio estimado de R$ 3,5 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
