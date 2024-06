Mega-Sena: aposta de Ponta Grossa, no Paraná, leva prêmio acumulado de R$ 114 milhões

Uma aposta de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, acertou sozinha as seis dezenas sorteadas no concurso 2734 da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 114.104.458,33.

A aposta premiada foi realizada na modalidade bolão, com 10 cotas, rendendo mais de R$ 11,4 milhões para cada participante. O jogo foi registrado na loteria Princesa dos Campos II, localizada na Praça Barão de Guaraúna, no centro da cidade.

O concurso 2734 também premiou apostas que acertaram quatro e cinco números. Foram 137 apostas ganhadoras na faixa de cinco acertos, cada uma recebendo R$ 49.467,16, e 7.811 apostas com quatro acertos, cada uma ganhando R$ 1.239,46.

No Paraná, cinco apostas acertaram cinco números, incluindo um bolão na mesma lotérica de Ponta Grossa que registrou o prêmio principal. Os detalhes das apostas premiadas no estado são:

Apucarana: aposta simples feita pela internet, prêmio de R$ 49.467,16;

Borrazópolis: aposta simples feita na lotérica Zebra da Sorte, prêmio de R$ 49.467,16;

Curitiba: bolão com cinco cotas feito no Espaço da Sorte, prêmio de R$ 49.467,15;

Foz do Iguaçu: bolão com cinco cotas feito na loteria Iguaçu, prêmio de R$ 346.270,10;

Ponta Grossa: bolão com dez cotas feito na loteria Princesa dos Campos II, prêmio de R$ 890.408,80.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 11, com prêmio estimado em R$ 35 milhões.

Como apostar na Mega-Sena

A Mega-Sena permite apostas simples, com seis dezenas, ao custo de R$ 5,00, com probabilidade de 1 em 50.063.860 de ganhar o prêmio principal, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Para apostas com 15 dezenas, limite máximo, o custo é de R$ 22.522,50, aumentando a probabilidade de vitória para 1 em 10.003.