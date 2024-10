Mega-Sena: aposta de Petrolina (PE) fatura R$ 52 milhões no concurso 2783

O sorteio do concurso 2783 da Mega-Sena, realizado no dia 5 de outubro de 2024, revelou as dezenas 07 – 30 – 38 – 39 – 43 – 54.

Uma única aposta feita em Petrolina (PE) acertou os seis números e levou o prêmio principal de R$ 52.087.219,71. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira, com um prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

Aposta milionária em Petrolina

Além do ganhador principal, 76 apostas acertaram a quina, garantindo R$ 55.341,23 para cada uma delas. Já 4.607 apostas ganharam R$ 1.304,20 por acertarem a quadra.

Como apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.

Quanto rende R$ 100 milhões em poupança?

Com um montante de R$ 100 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria de aproximadamente R$ 589.100,00, considerando a taxa de rendimento de 0,5891% registrada em junho de 2024. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

R$ 100 milhões na renda fixa rendem quanto por mês?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 100 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 11,68% ao ano gera um rendimento mensal bruto de aproximadamente R$ 971.538,46. Após descontar o imposto de renda de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias, o rendimento líquido seria de cerca de R$ 825.807,69 por mês.

Rendimento de R$ 100 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 9,70% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 100 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 9.697.000,00 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 808.083,33 por mês.