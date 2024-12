Mega-Sena: aposta de Belo Horizonte leva prêmio de R$ 28 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado, 7, o sorteio do concurso 2.805 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 28 milhões. Uma aposta única, feita de forma eletrônica em Belo Horizonte, foi a grande vencedora. Veja as dezenas sorteadas:

01 — 06 — 24 — 47 — 55 — 58

Além do prêmio principal, outras 60 apostas acertaram cinco dezenas e levaram R$ 50.629,15, enquanto 3.839 acertaram quatro números e faturaram R$ 1.130,40.

Como apostar

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e têm transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Regras da Mega da Virada 2024

A Mega da Virada 2024 promete pagar R$ 600 milhões, o maior prêmio da história da loteria brasileira. O sorteio ocorrerá às 20h do dia 31 de dezembro. No entanto, os futuros vencedores devem estar atentos às regras de resgate de prêmios. Uma decisão judicial de 2020 estabeleceu que a responsabilidade de reclamar o prêmio é exclusiva do ganhador, isentando a Caixa Econômica Federal de qualquer obrigação de identificar ou avisar os vencedores.

Essa determinação ganhou notoriedade após o caso da Mega da Virada de 2020, quando um prêmio de R$ 162 milhões foi revertido ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) porque o vencedor não reivindicou o valor dentro do prazo legal de 90 dias.

Como conferir e resgatar o prêmio

O procedimento para resgatar o prêmio começa com a conferência dos números sorteados, disponíveis no site oficial da Caixa, em aplicativos ou diretamente nas lotéricas. A apresentação do bilhete premiado ou comprovante eletrônico, acompanhados de documento oficial com foto e CPF, é indispensável para o processo de retirada do prêmio.

Os interessados devem atentar para o prazo de 90 dias para resgatar o prêmio, conforme estabelecido pela legislação da Mega-Sena.