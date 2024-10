Mega-Sena antecipa sorteio e prêmio acumulado chega a R$ 105 milhões na sexta-feira

O sorteio da Mega-Sena, previsto para o próximo sábado, foi antecipado devido ao feriado de Finados, em 2 de novembro, e será realizado na sexta-feira, dia 1º. O concurso 2.792 oferecerá um prêmio acumulado de R$ 105 milhões para quem acertar as seis dezenas.

A partir das 20h (horário de Brasília), o sorteio será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da CAIXA no YouTube e Facebook das Loterias CAIXA.

Apostas abertas até as 19h de sexta-feira

Os interessados em concorrer ao prêmio devem registrar suas apostas até as 19h do dia do sorteio. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, no portal Loterias CAIXA, pelo aplicativo Loterias CAIXA e também pelo Internet Banking CAIXA, disponível para clientes do banco. O valor mínimo de uma aposta simples é de R$ 5.

Caso apenas um apostador leve o prêmio e aplique o valor na Poupança da CAIXA, o rendimento previsto para o primeiro mês é de R$ 601,4 mil, gerando uma segurança financeira para o ganhador.

Procedimentos de segurança para resgatar prêmios

Prêmios superiores a R$ 2.259,20 são pagos exclusivamente nas agências da CAIXA. Por isso, é recomendado que o ganhador escreva seu nome completo e CPF no verso do recibo da aposta premiada. Isso garante que apenas o verdadeiro ganhador poderá retirar o valor. Em caso de apostas feitas em bolões, cada participante deve realizar o mesmo procedimento em seu recibo individual.

Prazo para resgate dos prêmios

Os prêmios das loterias têm um prazo de 90 dias para serem resgatados. Após esse período, os valores são repassados ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), conforme estabelecido pela Lei 13.756/18. É importante que os ganhadores fiquem atentos a essa data para não perderem o direito ao prêmio.