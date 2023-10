Mega-Sena acumulada: quanto rendem R$ 45 milhões na poupança

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2646 da Mega-Sena desta última quinta-feira, 19, com isso, o prêmio acumulou e é estimado em R$ 45 milhões.

Uma opção comum para quem é iniciante no mundo dos investimentos é considerar a poupança como uma alternativa. Mas será que esse é o melhor caminho?

Confira o rendimento desse valor na poupança caso o vencedor vença o prêmio sozinho, assim como a comparação com outras opções de investimento.

Quanto render R$ 45 milhões na poupança?

Com um montante de R$ 45 milhões aplicados na poupança, o retorno mensal seria aproximadamente de R$ 270.900,00, considerando a taxa de rendimento de 0,62% registrada em setembro de 2023. Vale ressaltar que esses rendimentos são isentos de imposto de renda.

Quanto rende R$ 45 milhões na renda fixa?

Em um cenário de renda fixa, um investimento de R$ 45 milhões em um CDB pós-fixado que remunera 100% do CDI a 12,75% gera um rendimento mensal líquido de cerca de R$ 446.951,18, já descontando o imposto de renda (de 15% para investimentos com duração acima de 720 dias). Rendimento de R$ 45 milhões no Tesouro Direto considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 13,08% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 45 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 5.233.479,37 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 436.123,28 por mês.

Rendimento de R$ 45 milhões no Tesouro Direto

Considerando uma simulação com um título prefixado com taxa de 13,08% ao ano e vencimento em 2026, um investimento de R$ 45 milhões no Tesouro Direto poderia render aproximadamente R$ 5.197.378,70 por ano, o que corresponde a cerca de R$ 433.114,89 por mês.

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic.

Quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança corresponde a 70% da taxa Selic, mais a taxa referencial (TR).

Por outro lado, se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento passa a ser de 0,5% ao mês, acrescido da TR. Vale ressaltar que o rendimento da poupança é isento de imposto de renda.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena

A probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 5,00 é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa Econômica Federal.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

Pagar dívidas

Investir no futuro

Fazer uma viagem dos sonhos

Ajudar a sua família e amigos

Fazer a diferença no mundo

A melhor maneira de usar o prêmio da Mega-Sena é aquela que atende às suas necessidades e objetivos individuais.

O que dá para comprar com o prêmio de R$ 45 milhões da Mega-Sena 2645

Aqui estão alguns itens que você pode comprar com o prêmio de R$ 45 milhões da Mega-Sena 2645:

Imóvel: uma casa de luxo, um apartamento no centro da cidade, uma fazenda, uma ilha;

uma casa de luxo, um apartamento no centro da cidade, uma fazenda, uma ilha; Carro: um carro esportivo, um carro de luxo, um SUV, um caminhão;

um carro esportivo, um carro de luxo, um SUV, um caminhão; Viagem: uma viagem ao redor do mundo, uma viagem para a Disney, uma viagem para a Europa;

uma viagem ao redor do mundo, uma viagem para a Disney, uma viagem para a Europa; Investimento: um fundo de investimento, uma ação, um título de dívida;

um fundo de investimento, uma ação, um título de dívida; Doação: uma doação para uma instituição de caridade, uma doação para uma causa social, uma doação para um amigo ou familiar;

Leia também: