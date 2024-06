Mega-Sena acumulada: quanto rendem R$ 110 milhões na poupança

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.742 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira, 27 em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, no sábado, 28, será de R$ 110 milhões.

Números sorteados da Mega-Sena 2.742

02 - 11 - 25 - 32 - 37 - 57