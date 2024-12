Mega Millions sorteia R$ 7,5 bilhões nesta sexta; saiba como apostar na loteria americana

O prêmio máximo da Mega Millions atingiu US$ 1,22 bilhão (aproximadamente R$ 7,54 bilhões, considerando a cotação do dólar a R$ 6,193), tornando-se o quinto maior já registrado na história da loteria americana.

O próximo sorteio será realizado nesta sexta-feira, às 23h (horário da costa leste dos EUA), com um valor em dinheiro estimado em US$ 549,7 milhões (cerca de R$ 3,40 bilhões) para quem optar pelo pagamento imediato.

Os prêmios acumulados se devem a 30 sorteios consecutivos sem ganhadores do prêmio principal . O último grande vencedor foi registrado em 10 de setembro, no Texas, com um prêmio de US$ 810 milhões (cerca de R$ 5,02 bilhões).

A loteria permite a participação de estrangeiros, incluindo turistas e residentes fora dos Estados Unidos. Isso significa que brasileiros podem apostar de forma segura e legal por meio de plataformas online, como a TheLotter, que facilita a compra de bilhetes oficiais.

Como apostar

No site da plataforma, o jogador escolhe cinco números principais (entre 1 e 70) e um número adicional, a Mega Ball (entre 1 e 25). Existem três tipos de apostas: bilhete único, multi-sorteios ou assinatura, sendo que as duas últimas opções oferecem mais bilhetes a preços reduzidos.

Atualmente, um bilhete único custa US$ 2 (aproximadamente R$ 12,39, com base na cotação atual). A conta na plataforma é gratuita e aceita diversas formas de pagamento, incluindo Pix.

Os bilhetes oficiais são adquiridos por agentes locais e uma cópia digitalizada é enviada para a conta do apostador como prova de propriedade. Se o bilhete for premiado, a plataforma não cobra comissões sobre o valor ganho.

Histórico e probabilidades

As chances de ganhar o prêmio máximo são de 1 em 302.575.350, conforme divulgado pela Mega Millions. Apesar da baixa probabilidade, os altos valores atraem milhões de jogadores em busca da sorte.

O maior prêmio da história da loteria foi de US$ 1,537 bilhão (cerca de R$ 9,50 bilhões), ganho em 2018 na Carolina do Sul. O atual valor reforça a tradição de prêmios recordes que a loteria alcança em períodos prolongados sem vencedores.