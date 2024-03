Mega Millions: loteria dos EUA vai sortear R$ 5,4 bilhões e brasileiros podem apostar; veja como

A Mega Millions, maior loteria dos Estados Unidos, acumulou e vai sortear m prêmio de US$ 1,1 bilhão, o equivalente a R$ 5,4 bilhões na cotação atual, após ninguém acertas as seis dezenas no sorteio na sexta-feira. O próximo sorteio está previsto para acontecer na próxima terça-feira, 26.