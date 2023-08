Mega Millions: apostador leva sozinho prêmio de R$ 7,75 bilhões de loteria americana

A Mega Millions, loteria dos Estados Unidos, sorteou na noite de ontem, 8 de agosto, o maior prêmio de sua história: US$ 1,58 bilhão (cerca de R$ 7,75 bilhões). E uma única aposta levou o prêmio.

A Mega Millions anunciou que o bilhete premiado vendido na Flórida foi o único no país que acertou todos os seis números sorteados. O sortudo ganhou o segundo maior prêmio da história do país.

Entretanto, ele não levará para casa o valor todo do prêmio. O titular do bilhete vencedor pode escolher entre receber o pagamento recorde de US$ 1,58 bilhão dividido em 30 parcelas anuais ou um montante fixo de US$ 783,3 milhões, que geralmente a escolha mais popular.

A pagamento da quantia fixa tem um desconto de imposto de retenção de imposto federal obrigatória de 24%, deixando o vencedor com US$ 595,3 milhões. Dependendo da renda tributável do vencedor, eles podem enfrentar uma taxa federal de até 37%, reduzindo seus ganhos para cerca de $ 493,5 milhões.

Como apostar na loteria dos Estados Unidos?

Ao entrar no site da TheLotter, vá até a página da Mega Millions e escolha os números que deseja apostar: são cinco números principais de um espectro de palpites de 1 a 70, e um número adicional "Mega Ball" de 1 a 25.

Como funciona a loteria dos Estados Unidos?

Se acertar os cinco números principais e o Mega Ball, levará para casa o jackpot da Mega Millions! Se você acertar apenas uma parte dos números, há outras 8 divisões de prêmios secundários. Enquanto os números ganhadores são sorteados de um tambor com bolas de 1 a 70, o número adicional Mega Ball é extraído de um globo separado com bolas de 1 a 25.

O que acontece ao ganhar na loteria dos Estados Unidos?

Caso você ganhe, a TheLotter irá te avisar sobre seu prêmio através de um e-mail automático. Sua conta será creditada automaticamente com os seus ganhos. Você também pode ver o seu ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção Ganhos da sua conta online.

Vale lembrar que o site não cobra comissões. Caso você não consiga viajar para retirar seu prêmio, as loterias americanas esperam até um ano para que o ganhador receba o valor.