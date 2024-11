Mega Millions acumula e sorteia quase R$ 2 bilhões; saiba como apostar na loteria americana

A Mega Millions, famosa loteria americana, atingiu um prêmio recorde de quase R$ 2 bilhões, com sorteio marcado para esta sexta-feira, 6. O valor acumulado, equivalente a US$ 334 milhões, é inédito desde o início da Mega Millions, em 1996, e pode ter como vencedor até mesmo um brasileiro.

A lei dos Estados Unidos permite que estrangeiros e turistas participem da loteria, o que significa que apostadores brasileiros podem tentar a sorte de forma segura e legal por meio de plataformas online. Entre elas, a TheLotter facilita a compra de bilhetes oficiais para quem reside fora dos EUA.

Como apostar

No site, o usuário precisa escolher cinco números principais, entre 1 e 70, e um número adicional, chamado Mega Ball, entre 1 e 25. Depois, é possível escolher o tipo de aposta: bilhete único, multi-sorteios ou assinatura.

As duas últimas opções oferecem mais bilhetes com um preço mais acessível. Atualmente, o bilhete único custa US$ 2 (cerca de R$ 12 na cotação atual).

A conta na plataforma é gratuita e aceita diversas formas de pagamento, inclusive Pix. Agentes locais das loterias digitais compram bilhetes oficiais em nome do apostador e enviam uma cópia digitalizada para sua conta pessoal como prova de propriedade.

Caso um bilhete seja sorteado, a plataforma não cobra comissões sobre o prêmio.