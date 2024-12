Mega da Virada vai pagar inéditos R$ 600 milhões: veja os maiores prêmios já entregues

No próximo dia 31, a Mega da Virada pagará o maior prêmio da história, estimado em R$ 600 milhões.

O recorde atual é de é R$ 588 milhões, valor que foi dividido por cinco apostas vencedoras no ano passado. Na ocasião, os jogos ganhadores foram das cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipirá (SC) e Ferraz de Vasconcelos (SP).

Em 2022, outros R$ 541,9 milhões, a segundo maior quantia paga pelo premiação, saiu para mais cinco apostas em Florestal (MG), Natal (RN), Arroio do Sal (RS), Santos (SP) e São José da Bela Vista (SP).

Outros dois sortudos de Cabo Frio (RJ) e Campinas (SP) levaram o terceiro maior valor, que foi de R$ 378,1 milhões.

Dez maiores prêmios da Mega da Virada até hoje

2023: R$ 588,8 milhões

2022: R$ 541,9 milhões

2021: R$ 378,1 milhões

2020: R$ 325,2 milhões

2017: R$ 306,7 milhões

2019: R$ 304,2 milhões

2018: R$ 302,5 milhões

2014: R$ 263,2 milhões

2015: R$ 246,5 milhões

2012: R$ 244,7 milhões

Números mais sorteados até hoje na Mega da virada

Número 10: cinco vezes

Números 05 e 33: quatro vezes

Números 03, 20, 34, 36, 58, 41 e 56: três vezes

Números: 02, 04, 11,12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53: duas vezes.

Como jogar na Mega da Virada?

Para concorrer ao prêmio, a pessoa precisa marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis. Também é possível deixar o sistema escolher os números de forma aleatória, na chamada “surpresinha”, ou jogar em grupo, em um “bolão”.

Mais de mil carros de luxo

De acordo com a Caixa, caso apenas um apostador ganhe todo o prêmio estimado em R$ 600 milhões e aplique o valor na poupança, essa pessoa receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento.

"O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de dois anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$ 750 milhões em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar 1430 carros superesportivos, como o Toyota GR", afirmou a Caixa, em nota.

Como fazer um Bolão

Para fazer um bolão, o apostador pode comprar cotas de bolões organizados pelas lotéricas — nesse caso, pode ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Além disso, as cotas também podem ser compradas no portal Loterias Caixa, ou pelo aplicativo Loterias Caixa, também com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota. Para fazer o jogo basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da caixa lotérica. Segundo a Caixa, na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15.

As cotas, no entanto, não podem ser inferior a R$ 6. O banco ainda explica que é possível realizar um bolão de no mínimo dois e no máximo 100 cotas. e que pe permitido a realização de no máximo dez apostas por bolão.

Para aqueles que não têm "números de estimação", os canais de aposta oferecem um combo de “surpresinhas” com seis jogos por R$ 30. Os números são escolhidos aleatoriamente pelo sistema, depois efetuar o pagamento é possível visualizar as dezenas selecionadas. O limite diário de apostas é de R$ 531.