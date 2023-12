Mega da Virada: confira como apostar online pelo celular e computador

O aguardado sorteio da Mega da Virada 2023 vai distribuir um prêmio inédito de R$ 570 milhões. A boa notícia é que não é necessário sair de casa para tentar a sorte, é possível apostar na Mega da Virada pela modalidade de aposta online, tanto pelo computador como pelo celular.

Os clientes da Caixa Econômica Federal têm a comodidade de realizar apostas simples por um custo de R$ 5,00. Já aqueles que não possuem conta no banco, a opção online de apostas está disponível, mas o valor mínimo para participação é de R$ 30,00.

Para quem prefere não escolher números específicos, o site disponibiliza uma opção de "surpresinhas", que inclui seis jogos pelo valor de R$ 30,00. Nessa modalidade, o sistema escolhe aleatoriamente os números, mas antes de confirmar a aposta, é possível visualizar as dezenas selecionadas.

Mas, claro, o portal também oferece a alternativa de o participante escolher seus próprios números. Importante ressaltar que há um limite diário para as apostas, fixado em R$ 531,00.

Veja o passo a passo de como apostar on-line na Mega da Virada:

Acesse o Mega da Virada no site Loterias Caixa (loteriasonline.caixa.gov.br) por meio da seção "Todos os produtos". Em seguida, clique em "Aposte Agora"; Na seção "Preencha sua aposta", escolha os números que deseja apostar; Se preferir, desça a tela e opte por "Surpresinha", onde o sistema selecionará números aleatórios para sua aposta. Ao concluir, clique em "Colocar no carrinho"; Após realizar apostas no valor mínimo de R$ 30, clique no botão "Ir para pagamento"; Realize o login com sua Conta Caixa, inserindo CPF e senha; Depois de fazer o login, marque a caixa de seleção e clique no botão "Aceitar Termos de Uso".

Como fazer as apostas online da Mega da Virada pelo aplicativo?

O aplicativo “Loterias Caixa” segue a mesma lógica, com a diferença que é preciso baixar o app na Play Store ou no App Store. O pagamento é realizado com cartão de crédito.

Através do internet banking da Caixa, é viável realizar a aposta simples, com um custo de R$ 5,00. Para isso, basta escolher o concurso desejado e indicar a quantidade de números a serem apostados, variando de seis a nove.

Até que horas pode jogar na Mega da Virada?

Ao contrário das apostas convencionais da Mega-Sena, que podem ser efetuadas até 19h do dia do sorteio, as apostas para a Mega da Virada devem ser realizadas até as 17h do último dia do ano, neste domingo, 31 de dezembro.

Para participar, basta preencher o volante específico disponível nas Loterias da Caixa ou acessar o site ou aplicativo da instituição. Como dito acima, no caso da aposta online, o valor mínimo é de R$ 30, e o pagamento pode ser efetuado via cartão de crédito. Correntistas da Caixa também têm a opção de apostar por meio do Internet Banking.