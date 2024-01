Mega da Virada: 4 ganhadores das 5 apostas ainda não buscaram sua parte do prêmio de R$ 588 milhões

Todo mundo estava de olho na bolada da Mega da Virada, mas, até agora, quatro vencedores das cinco apostas contempladas ainda não reivindicaram a sua parte do prêmio de R$ 588 milhões. A informação foi confirmada pela Caixa Econômica Federal nesta quarta-feira, 3.

As cinco apostas vencedoras vão receber, cada uma, R$ 117.778.204,25. Até o momento, a atualização dos recebimentos do prêmio do concurso 2670, cujo sorteio ocorreu no domingo, 31, está da seguinte forma:

Bom Despacho (MG): ganhador ainda não se apresentou para resgatar;

Ferraz de Vasconcelos (SP): ainda não se apresentou para resgatar;

Ipira (SC): ganhador já se apresentou para resgatar;

Redenção (PA): ganhador ainda não se apresentou para resgatar;

Salvador (BA): 5 dos 6 ganhadores do bolão já se apresentaram para receber o prêmio, falta 1 se apresentar.

Ao todo, a 15ª edição da Mega da Virada registrou mais de 485,25 milhões de apostas em todo o país, totalizando mais de R$ 2,42 bilhões em arrecadação, 23,9% a mais do que no ano passado, ainda de acordo com informações da Caixa Loterias.

Quais foram os números sorteados na Mega da Virada de 2023?

21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56

Que horas saiu o resultado da Mega da Virada?

O sorteio ocorreu às 20h30 do dia 31 de dezembro e foi transmitido no canal do Youtube oficial da Caixa.

