Mega da Virada 2024: de onde são as apostas vencedoras de prêmio de R$ 635 milhões

Brasília (DF) , com 2 apostas vencedoras

, com 2 apostas vencedoras Nova Lima (MG) , com 1 aposta vencedora

, com 1 aposta vencedora Curitiba (PR) , com 2 apostas vencedoras

, com 2 apostas vencedoras Pinhais (PR) , com 1 aposta vencedora

, com 1 aposta vencedora Osasco (SP) , com 1 aposta vencedora

, com 1 aposta vencedora Tupã (SP), com 1 aposta vencedora

Além dos vencedores do prêmio principal, 2.201 apostas acertaram cino dezenas e vão levar R$ 65.895,79 cada.

Já os 190.779 ganhadores da quadra (acertaram quatro dezenas) vão embolsar R$ 1.086,04 cada um.

Quais foram os números sorteados na Mega da Virada de 2024?

50 - 17 - 29 - 57 - 01 - 19

Que horas saiu o resultado da Mega da Virada?

O sorteio ocorreu às 20h25 do dia 31 de dezembro e foi transmitido no canal do Youtube oficial da Caixa.