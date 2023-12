Mega da Virada 2023: Caixa detalha passo a passo para retirada do prêmio de R$ 550 milhões; entenda

É dor de cabeça que quase todo mundo quer ter: ganhar R$ 550 milhões. O valor é o maior prêmio já sorteado pela loteria brasileira, e ganhará o bolso de algum felizardo no dia 31 de dezembro. E para aqueles que gostam de contar o dinheiro, nota por nota, em mãos, é possível sacar toda a quantia do prêmio da Mega da Virada 2023?

A resposta é: sim, mas demandaria uma logística minuciosa. Isso porque, além da questão da segurança, o valor ocupa um volume considerável. Para a Caixa, o professor Rieza Almeida, coordenador do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário IESB, em Brasília (DF), fez as contas: seriam necessárias 31 caminhonetes para transportar o prêmio.

"Considerando uma caminhonete com capacidade de carga de 900 litros, seria possível carregar mais de 88.640 notas de R$ 200 em sua carroceria, o que totalizaria R$ 17,7 milhões em notas, uma em cima da outra", calcula o professor.

Para valores acima de R$ 10 mil, a Caixa pede o prazo mínimo de dois dias úteis a partir da apresentação do comprovante do prêmio para o pagamento da bolada — que só pode ser feita em uma agência da Caixa. A exceção é para valores líquidos de R$ 1.478,40, que podem ser requeridos em qualquer casa lotérica.

A opção de retirada, no entanto, impediria que o dinheiro rendesse de alguma forma — o que é entendido pelos economistas como “perda de dinheiro”, já que o valor é minimizado pela inflação. Por isso, uma das formas mais simples de continuar ganhando é apostar na poupança, por exemplo.

Vídeo: Papai Noel desce prédio de rapel, enrosca a barba nos fios e fica pendurado durante evento em MG

"Ao considerar as condições atuais de mercado, como a taxa básica de juros, um investimento de R$ 550 milhões na poupança pode render, aproximadamente, R$ 50 milhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 4 milhões por mês", destaca Riezo.

O valor, em seis meses, renderia R$ 24,09 milhões; em um ano, já passaria para R$ 49,24 milhões.

Como retirar o prêmio

Ganhei! E agora? É festejar, e guardar muito bem guardado o volante. Na agência ou na loteria, de acordo com as regras mencionadas, é necessário apresentar o comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. A Caixa ainda dá orientaçãos para apostas realizadas pela internet:

Apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA​ ou Aplicativo Loterias CAIXA

Prêmios de apostas realizadas no Portal Loterias CAIXA ou no app Loterias CAIXA, cujo valor líquido seja até R$ 1.478,40 (bruto de R$ 2.112,00), poderão ser recebidos em qualquer agência da CAIXA ou unidade lotérica ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago, à escolha do apostador.

Caso a opção seja receber em uma lotérica, você deve apresentar o comprovante impresso da aposta (que possui um código de barras) além de trazer consigo em memória o código de resgate (de 6 números), numeração gerada no Portal Loterias CAIXA, com prazo de validade de 24 horas.

Outra opção para recebimento em lotérica é gerar um QR Code para cada aposta premiada, acessando o Portal Loterias CAIXA por meio de um dispositivo móvel (celular, tablet etc.). O QR Code gerado possui validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica. No recebimento por QR Code não há necessidade da impressão do comprovante.