Média monta: Tudo sobre sinistro de automóvel

Se você acionou o seguro ou vai comprar um carro e se deparou com o termo ‘média monta’ no documento, não se assuste! Com a valorização de seminovos e aquecimento do mercado para compra e venda de carros, cresceram as dúvidas sobre o que significa o termo e o que ele pode acarretar na hora de adquirir um veículo.

E para entender o que vai constar no documento do seu carro com relação a média monta, separamos as respostas que você precisa saber sobre o assunto para circular com tranquilidade e sem irregularidades.

O que é média monta?

A média monta é constatada no documento quando mais de 01 ou menos de 06 partes do carro foram danificadas.

Essas avarias causadas por acidente são avaliadas com base na Resolução do CONTRAN Nº 810. Em uma lista contendo partes do carro são assinalados eventuais danos, que somados estabelecem a classificação da avaria.

Somam-se a estes ilustrados, seus pares. Por exemplo: Longarina dianteira e longarina traseira, assoalho central e assoalho porta-malas.

Mas a média monta não é a única categorização de níveis de danos que podem ser registrados no sinistro. Veja as demais:

Pequena monta

Pequena monta (DPM) ou "Sem dano" é definida quando apenas 01 das partes do carro foi danificada, sendo considerada uma avaria menos grave, e que muitas vezes não compromete a estrutura do veículo.

Grande monta

Grande monta é definida quando mais de 06 partes estabelecidas na lista foram danificadas e/ou o carro foi dado como irrecuperável. Ou seja, perda total. Geralmente, nesses casos, os veículos são encaminhados para leilão.

Assim, são avaliados todos os tipos de transporte e a categorização das avarias entre pequena, média e grande monta.

O que é o sinistro de automóvel?

Para entender sobre a média monta, vale uma passadinha rápida em um termo popularmente conhecido como "sinistro". O movimento de acionar a seguradora particular para que ela arque com danos causados no veículo por você ou por terceiros é chamado de sinistro.

Em termos legais, o sinistro compreende qualquer eventual dano ao veículo, tendo ele sido registrado pela seguradora, boletim de ocorrência ou por órgão executivo de trânsito do Estado.

O que é um veículo de média monta no documento?

Se consta no documento que o veículo é média monta, com certeza o carro teve um sinistro registrado, ou seja, sofreu algum acidente ou passou por alguma avaria que possa comprometer a sua estrutura.

O sinal de média monta no documento é um dos indicadores para avaliar o valor de venda do automóvel. Geralmente, automóveis sinistrados em média monta podem perder o seu valor de mercado em até 40%.

Quem classifica o sinistro do veículo?

O sinistro é classificado como pequena, média e grande monta com base na resolução do CONTRAN. Em todos os tipos de automotores é feita uma categorização e são definidos seus próprios requisitos para o enquadramento nos diferentes níveis de avarias sofridas.

Isto deve-se a diferença na estrutura entre carros, motos, caminhões e demais veículos de transporte.

Como retirar média monta do documento?

A partir do momento em que o registro é feito, não há mais como apagar essa informação do sistema. Mesmo assim, é preciso uma vistoria pós-reparo, para garantir que o veículo esteja em plenas condições de circular.

Como conseguir o laudo do veículo do Detran?

Como a indicação de média monta pode comprometer a estrutura do carro, é necessária essa vistoria, bem como um laudo emitido pelo Detran que garante que o veículo está em plenas condições de circulação.

Para realizar a regularização do veículo, atente-se em alguns documentos necessários:

Cópia original do CRV (Documento de propriedade do veículo) e CRLV (Certificado de registro e licenciamento do veículo);

Notas fiscais das peças e serviço de reparo;

Laudo de vistoria;

Laudo original do Inmetro;

CNH do proprietário do veículo;

RG e CPF.

E lembre-se, a documentação pode variar de acordo com o Estado do Brasil, por isso, sempre cheque com o Detran local.

Com os documentos em mãos, é necessário encaminhar ao Detran do Estado e aguardar um prazo de 30 a 40 dias para ter o certificado de livre circulação.

O que mais você precisa saber sobre média monta

Em caso de compra ou venda de veículos, verifique sempre o documento tanto para evitar irregularidades, quanto para negociar o melhor preço fazendo uma análise real das condições do carro.

É importante se atentar à situação de registro do automóvel de média monta, se houve vistoria e se ele está apto a circular livremente. Essa vistoria feita após a realização dos reparos dá ao comprador uma maior segurança no momento da escolha.